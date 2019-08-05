«АЗ Алкмар» — «Спартаку»: заставь улыбаться Тиля!

Пресс-служба голландского «АЗ Алкмар» на русском языке обратилась к «Спартаку» после перехода в российский клуб полузащитника Гуса Тиля.

«Заставь его улыбаться», — говорится в «твиттере» голландского клуба.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Тиля в «Спартак» может составить от € 18 до 20 млн. Хавбек подписал с красно-белыми четырёхлетний контракт.



21-летний Тиль является воспитанником «АЗ» и выступал в составе основной команды клуба с 2016 года. В минувшем сезоне голландский полузащитник принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 12 голов.



«Спартак», набрав пять очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 4-м туре красно-белые сыграли вничью с «Динамо» — 0:0.