Хавбек «АЗ» Коопмейнерс подписался на страницу «Спартака» в «Инстаграме»

Полузащитник «АЗ Алкмар» Теун Коопмейнерс подписался на страницу «Спартака» в «Инстаграме». Ранее сообщалось, что российский клуб интересуется голландцем, который может сыграть в опорной зоне, а также в центре обороны.

Вчера, 5 августа, «Спартак» приобрёл другого игрока «АЗ» полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера, предположительно, составила € 18 млн. Коопмейнерс выложил в сторис «инстаграма» фотографию Тиля с генеральным директором красно-белых Томасом Цорном.

21-летний Коопмейнерс является воспитанником «АЗ». В минувшем сезоне он принял участие в 32 матчах голландского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (четыре — с пенальти), отдал одну результативную передачу, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт футболиста с «АЗ» действует до лета 2022 года.