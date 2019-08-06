Черчесов – о перспективах Чалова в сборной: на его месте играет капитан Дзюба

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о перспективах в национальной команде нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

«Что касается возможного попадания Чалова в стартовый состав сборной, на сегодняшний день на месте Чалова у нас играет играет Дзюба. Артём – капитан и лидер команды, и от этого надо отталкиваться. Мы не говорим, что недовольны тем или иным футболистом, просто кто-то приносит больше пользы команде и сильнее выглядит.

Федя может играть ещё и в молодёжной сборной. Буквально неделю назад мы общались с Галактионовым. Нам надо принимать правильные решения, потому что молодёжная сборная стартует в официальных матчах. Надо понять, можем мы Чалова использовать или отдать в молодёжную сборную. То, что он прогрессирует и играет, мы можем только приветствовать, но всему своё время, всё надо делать вовремя. Команда должна выигрывать, молодые футболисты – прибавлять. Мы работаем на ваших глазах. Вы можете правильно нас оценить. Мы никогда не закрываем глаза и стараемся ничего не упустить.

Сафонов? Это из той же серии. Давайте дождёмся. Всему своё время. Главное, что такие футболисты у нас появляются. Наша задача — всё делать вовремя, как говорил Бесков. Любой футболист должен прийти в команду вовремя, чтобы он себя комфортно чувствовал и проявлял лучшие качества. Не думаю, что торопиться и форсировать правильно, тем более что он тоже играет в молодёжной сборной. Нам надо решать свои задачи. Если он не может играть у нас в основном составе, выдергивать его из молодёжки нельзя. Надеемся, что «Краснодар» пройдёт «Порту» и попадёт в групповой этап Лиги чемпионов. Тогда такой опыт появится и у него, и у других футболистов: например, Шапи-Сулейманова. Хорошо, что у нас появляются такие футболисты, это приятная головная боль для нас», — сказал Черчесов в программе «Футбол России».