Черчесов: если все россияне уедут из-за отмены лимита, продолжим их отсматривать
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возможном отмене лимита на легионеров, который действует в Российской Премьер-Лиге.
«Когда мне задают вопросы по легионерам и расширению лиги, я стараюсь абстрагироваться и ждать, какая будет ситуация. Моя задача — внимательно наблюдать, не вмешиваться, принимать решения лиги, РФС и от этого строить свою работу. Понятно, что в каком-то случае было бы комфортнее и лучше, но мы принимаем то, что есть. Говорят — если отменят лимит… Ну, отменится лимит, ни одного футболиста-россиянина в России не останется — значит, они поедут куда-то. Куда они поедут, там мы их и будем отсматривать», — сказал Черчесов в программе «Футбол России».
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