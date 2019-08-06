Понсе принёс извинения Шунину за удар ногой в живот в матче «Спартак» — «Динамо»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе принёс извинения голкиперу московского «Динамо» Антону Шунину за грубый фол во время матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги.



Напомним, на 34-й минуте Понсе в борьбе за верховой мяч прямой ногой ударил в грудь Шунина. Капитану бело-голубых потребовалась помощь медперсонала, но он смог продолжить игру.



«Я всегда стараюсь быть первым на мяче, во всех эпизодах. Возможно, из-за этого желания я постоянно играю на грани. Я неоднократно пересмотрел момент своего удаления и клянусь, что тогда не видел вратаря и шел на мяч. Я ни в коем случае не хотел нанести травму. Видел фото последствий травмы Шунина и хочу принести извинения еще раз. Это было неумышленно. Я просто хотел быть первым на мяче», — приводит слова Понсе «Матч ТВ».

Паршивлюк: так играть, как сыграл Понсе, нельзя. Я очень испугался за Шунина