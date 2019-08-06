Гаттузо может возглавить «Интер Майами», принадлежащий Бекхэму

Бывший полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо может стать главным тренером команды «Интер Майами». Этот американский клуб принадлежит группе инвесторов, в которую входит другой бывший полузащитник «Милана» — Дэвид Бекхэм. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.



Гаттузо был игроком миланской команды более десяти лет — с 1999 по 2012 годы. После завершения игровой карьеры он тренировал несколько клубов, в том числе «Сьон», в котором провёл последний сезон как футболист, «Палермо» и «Пизу». В 2017-м Дженнаро возглавил «Милан», а по завершении прошлого сезона подал в отставку, отказавшись от неустойки.



«Интер Майами» со следующего сезона будет выступать в МЛС. Свой стадион у команды должен появиться в 2021 году, а в 2020-м «Интер» планирует играть на временном стадионе.

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