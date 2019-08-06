Гаттузо может возглавить «Интер Майами», принадлежащий Бекхэму

Бывший полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо может стать главным тренером команды «Интер Майами». Этот американский клуб принадлежит группе инвесторов, в которую входит другой бывший полузащитник «Милана» — Дэвид Бекхэм. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Гаттузо был игроком миланской команды более десяти лет — с 1999 по 2012 годы. После завершения игровой карьеры он тренировал несколько клубов, в том числе «Сьон», в котором провёл последний сезон как футболист, «Палермо» и «Пизу». В 2017-м Дженнаро возглавил «Милан», а по завершении прошлого сезона подал в отставку, отказавшись от неустойки.
«Интер Майами» со следующего сезона будет выступать в МЛС. Свой стадион у команды должен появиться в 2021 году, а в 2020-м «Интер» планирует играть на временном стадионе.
- 6 августа 2019
-
02:59
-
02:30
-
01:53
-
01:33
-
01:01
-
00:53
-
00:51
-
00:45
-
00:34
-
00:27
-
00:05
- 5 августа 2019
-
23:41
-
23:41
-
23:34
-
23:13
-
22:52
-
22:50
-
22:37
-
22:32
-
22:30
-
22:15
-
21:50
-
21:32
-
21:19
-
21:10
-
21:06
-
21:02
-
20:56
-
20:47
-
20:47
-
20:35
-
20:14
-
20:03
-
20:00
-
19:45