Косельни не хочет оставаться в «Арсенале»

Защитник лондонского «Арсенала» Лоран Косельни не намерен оставаться в составе команды. 33-летний француз остался недоволен тем, что клуб предложил ему продлить контракт всего на один год. После отказа ехать с «канонирами» на предсезонный тур в США Косельни тренировался с молодыми игроками, и сейчас Унаи Эмери готов вернуть его в основной состав, сообщает Mirror. Однако сам Лоран хочет сменить команду.
Ранее сообщалось, что в подписании Косельни заинтересовано несколько французских клубов. Это «Лион», «Бордо» и «Ренн». Наиболее вероятен его переход в «Ренн».
Косельни защищает цвета «Арсенала» с 2010 года и за девять лет завоевал с «канонирами» три Кубка и два Суперкубка Англии. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2020 года.
В минувшем сезоне французский защитник принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола, а также получил 1 жёлтую карточку. «Арсенал» по итогам кампании занял пятое место в турнирной таблице первенства и не сумел пробиться в Лигу чемпионов.
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