Рахимов: качество игры «Ахмата» не удовлетворяет, но такие победы тоже нужны

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал победу команды в матче 4-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:1).

«Помните, после первого матча была эйфория, а я сказал, что нужно успокоиться. Нам нужно твёрдо стоять на земле. Разница в играх не большая, и многое могут решить 1-2 эпизода. Возьмём, к примеру «Оренбург», они проиграли три матча. Они играли с ЦСКА и «Зенитом», 1:2, 0:2. Они не забили «Зениту» в нескольких серьёзных моментах. Ты понимаешь, что с ними нужно будет терпение, нужно понимать, что они будут играть от обороны.

Качество игры не совсем удовлетворяет, но такие победы тоже нужны. Это важная победа, и можно порадоваться этому. Но нужно затем забыть этот матч и готовиться к следующей игре», — приводит слова Рахимова пресс-служба клуба.