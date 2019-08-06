Намли: почему, если в матче с «Зенитом» был VAR, его просто не использовали?

Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли остался недоволен работой судей в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

«Мы разочарованы итоговым результатом. Обидно пропускать в самой концовке. Непонятно, почему незадолго до того, когда нам забили гол, не был зафиксирован фол в центре поля на нашем игроке. Считаю, там было нарушение. Почему, если у нас в матче был VAR, его просто не использовали? Но ничего, этот матч уже окончен», — приводят слова полузащитника «Известия».

«Зенит» впервые в нынешнем сезоне потерял очки в чемпионате России. В предыдущих трёх турах команда Сергея Семака обыграла «Тамбов» (2:1), «Сочи» (2:0) и «Оренбург» (2:0). «Быки» ранее одержали победу в матчах с «Сочи» (3:0) и «Уфой» (3:2), а также проиграли «Ахмату» (0:1).

Сине-бело-голубые, набрав 10 очков, возглавляют турнирную таблицу Премьер-Лиги, «Краснодар» (7) занимает пятое место.