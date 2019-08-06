Билялетдинов — о «Рубине»: ничего сверхъестественного, просто хорошая селекция

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил выступление казанского клуба на старте сезона.

«Конечно, «Рубин» удивил, но в этом ничего сверхъестественного нет, просто хорошая селекция. Пришли молодые мотивированные грузинские игроки, которым пока многое удаётся. Но большой вопрос, получится ли у них удивлять и дальше, ведь теперь к ним будет гораздо больше внимания и другое отношение.

«Рубин» заиграл гораздо веселее после унылых гроссмейстерских матчей. Команда стала играть более рискованно в обороне, но при этом увереннее и интереснее в атаке. Не случайно на «Центральный» пришли зрители. Это не по команде сверху произошло, как несколько лет назад, когда людям бесплатные билеты раздавали и загоняли на стадион чуть ли не насильно, для фона. Сейчас всё иначе, болельщиков не обманешь, они чувствуют нерв игры», — приводят слова Билялетдинова «Известия».