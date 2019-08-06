Сестра Ракицкого покинула «Шахтёр»

Дарья Ракицкая, сестра защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, покинула «Шахтёр», где ранее выступал украинский футболист, сообщает Tribuna. Ракицкая работала журналисткой клубного канала «Шахтёр ТВ» с ноября 2018 года.



Ракицкий перешёл в «Зенит» из «Шахтёра» в конце января нынешнего года. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2022 года.

Защитник является воспитанником «Шахтёра». За донецкий клуб он провёл 325 матчей, в которых стал автором 14 забитых мячей, а также отдал 30 результативных передач. В составе «Шахтёра» шесть раз становился чемпионом Украины, шесть раз выигрывал Кубок Украины, а также три раза — Суперкубок Украины. В этом сезоне украинец провёл в РПЛ четыре матча.