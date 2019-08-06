Мать Малкома: расизм? Сын ничего такого не увидел и был доволен после матча

Флавия де Оливейра, мать новичка «Зенита» полузащитника Малкома, прокомментировала слухи в СМИ о проявлении фанатами клуба расизма в отношении её сына в его дебютном матче.
«Когда я прочитала новости, сразу позвонила сыну и спросила его, правда ли это. Он ответил: «Что правда?». Он ничего такого не увидел и был очень доволен после матча. Малком счастлив, что руководство «Зенита» так здорово приняло его, особенно генеральный директор. Он даже сказал клубу, что хочет начать учить русский язык с учителем. Вчера он провёл весь день, спокойно гуляя по городу.
Я была жертвой расизма во Франции. Малком сталкивался с этим в магазине в Испании. Но я воспитала сына так, чтобы он не был заложником этой проблемы. Это не значит, что нужно забывать об этом и делать вид, что ничего не было. Важно осуждать расизм и не давать ему влиять на нашу жизнь», — цитирует мать футболиста ESPN.com.br.
- 6 августа 2019
-
10:45
-
10:27
-
10:06
-
10:00
-
09:45
-
09:45
-
09:27
-
09:23
-
09:11
-
08:34
-
08:10
-
07:57
-
06:59
-
06:54
-
05:59
-
05:47
-
05:25
-
04:46
-
03:58
-
03:35
-
02:59
-
02:30
-
01:53
-
01:33
-
01:01
-
00:53
-
00:51
-
00:45
-
00:34
-
00:27
-
00:05
- 5 августа 2019
-
23:41
-
23:41
-
23:34
-
23:13