Мать Малкома: расизм? Сын ничего такого не увидел и был доволен после матча

Флавия де Оливейра, мать новичка «Зенита» полузащитника Малкома, прокомментировала слухи в СМИ о проявлении фанатами клуба расизма в отношении её сына в его дебютном матче.



«Когда я прочитала новости, сразу позвонила сыну и спросила его, правда ли это. Он ответил: «Что правда?». Он ничего такого не увидел и был очень доволен после матча. Малком счастлив, что руководство «Зенита» так здорово приняло его, особенно генеральный директор. Он даже сказал клубу, что хочет начать учить русский язык с учителем. Вчера он провёл весь день, спокойно гуляя по городу.



Я была жертвой расизма во Франции. Малком сталкивался с этим в магазине в Испании. Но я воспитала сына так, чтобы он не был заложником этой проблемы. Это не значит, что нужно забывать об этом и делать вид, что ничего не было. Важно осуждать расизм и не давать ему влиять на нашу жизнь», — цитирует мать футболиста ESPN.com.br.

«Зенит» выступил с заявлением насчёт слухов в СМИ о расизме в отношении Малкома