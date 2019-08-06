Аршавин: надеюсь, сборная России будет минимум в полуфинале Евро-2020

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин выразил надежду на удачное выступление российской команды на чемпионате Европы 2020 года.
«Мне, как послу Санкт-Петербурга на Евро-2020, было приятно посетить Лондон, так как я здесь давно не был, оценить готовность города, посетить «Уэмбли». Стадион великолепен, организация на высшем уровне, Надеюсь, наша сборная хорошо проведёт отборочный турнир и сыграет на «Уэмбли» как минимум в полуфинале», — сказал Аршавин в эфире YouTube-канала Тимура Журавеля.
После четырёх туров отборочного цикла Евро-2020 россияне занимают второе место в группе I, набрав 9 очков и отставая на три очка от лидирующей Бельгии. Чемпионат Европы 2020 года пройдёт в 12 городах Ервопы. Одним из городов — хозяев турнира будет Санкт-Петербург.
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