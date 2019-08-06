Милевский: мне 34 года, я уже не вытяну сильной пьянки

34-летний нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский рассказал о своём отношении к алкоголю.



«Если бы не пил пивко, играл бы в «Реале»? Может быть. Здоровье у меня неплохое. Никто ж не знает. Кто-то вот не пьёт, а по мячу попасть не может. Каждому своё. После матча я могу выпить два-три пива, мне нормально. Да и не после каждого матча, в зависимости от настроения. К тому же мне 34 года, я уже не вытяну сильной пьянки. В Киеве бывали недели с выездами в ресторан каждый день. Но тренировок никто не пропускал. Мы потом возили на них всех. Это насколько надо быть слабыми, чтобы тебя возили люди, которые приехали с дискотеки, поспали, борщика с утра поели, снова поспали и пришли работать? Шух-шух, стеночка одна прошла, вторая, забил. Сказал всем: «Тренируйтесь, мы дальше поехали». Все были трупами, просто трупами.



Пацаны, понятно, обижались. Вот парень работает, приехал за час до тренировки, пошёл в тренажёрку, растянулся, а человек с дискотеки его возит. Когда последний раз было плохо с утра? Не помню, честно. Может, после БАТЭ, когда мы у них выиграли. С ребятами хорошо дали. Повод был. Пили пиво. Тяжелые напитки — это уже нет. А так — два-три-четыре пива. Но тогда было не четыре. Забрали весь холодильник после БАТЭ. Хорошо посидели, без переборов», — цитирует Милевского Onliner.

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