Теттех попрощался с «Динамо»

Полузащитник Абдул Азиз Теттех в социальной сети попрощался с болельщиками и персоналом «Динамо». Накануне московский клуб объявил о переходе ганского футболиста в турецкий клуб «Газишехир Газиантеп».



«Сегодня я прощаюсь с московским «Динамо», ставшим мне семьёй. Я хочу сказать спасибо своим партнёрам, персоналу и болельщикам команды. Вы были очень добры ко мне с самого первого дня моего пребывания в Москве. Вы стояли рядом со мной и я очень благодарен за это. Вперед, «Динамо»!» – написал Теттех в «твиттере».



Теттех выступал в составе московского «Динамо» с 2018 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт гол. Теттех также играл за такие команды, как «Удинезе», «Херес», «Гранада», «Леганес», «Монтанерос», «Платаниас» и «Лех».



Теттех перешёл из «Динамо» в «Газишехир Газиантеп»