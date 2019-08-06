ФНЛ объявила лучшего тренера июля

Лучшим тренером Футбольной национальной лини в июле по версии лиги стал наставник «Химок» Андрей Талалаев. Химчане не только одержали четыре победы в первых четырёх турах, но и переписали все рекорды результативности ФНЛ и первого российского дивизиона в целом. В четырёх турах химчане забили 16 голов, в пяти – 17. Единственной непокоренной вершиной остались пять побед в пяти стартовых турах, которые стали бы абсолютным рекордом лиги.

В голосовании болельщиков с небольшим отрывом победил главный тренер «Ротора» Игорь Менщиков, за которого высказались 25,1% проголосовавших. На втором месте – наставник столичного «Торпедо» Николай Савичев, набравший 22,5%. Третье осталось за Василием Баскаковым из «Томи» (17,1%).