Тиль: болельщики «Спартака» — просто чумовые!

Новичок «Спартака» голландский полузащитник Гус Тиль рассказал, какие впечатления на него произвело посещение стадиона во время матча красно-белых с «Динамо» (0:0) в 4-м туре Премьер-Лиги.

«Мне очень понравилась поддержка трибун. Болельщики «Спартака» — просто чумовые! Поддерживали команду с первой до последней минуты. Даже несмотря на удаление в первом тайме, которое очень обидно получать в столь принципиальных встречах. Они были с командой до конца, мне это очень по душе.



Что успел обсудить с другим новичком Джорданом Ларссоном? Кстати, с ним я уже неплохо знаком, ведь Джордан успел поиграть в чемпионате Нидерландов и неплохо говорит на голландском. Это поможет мне быстрее адаптироваться. Но русский я тоже собираюсь подтянуть, чтобы разговаривать на одном языке с остальными партнёрами по команде», — цитирует хавбека пресс-служба «Спартака».