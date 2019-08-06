Задержан фанат «Зенита», который нанёс травму сотруднику ОМОНа

Следственным отделом по Петроградскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).



В результате проведения следственных действий по подозрению в совершении указанного преступления задержан местный житель 1991 года рождения. По данным следствия, подозреваемый вечером 3 августа, находясь на территории стадиона «Газпром-Арена» во время матча, действуя умышленно и из хулиганских побуждений ударил сотрудника батальона ОМОН, причинив своими действиями последнему черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей лицевого отдела черепа.



«Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Главное следственное управление Следственного комитета РФ по г. Санкт-Петербургу уведомляет, что по каждому факту применения насилия в отношении представителей власти виновные лица будут установлены, привлечены к уголовной ответственности, и при наличии достаточных оснований в отношении них будет избираться мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится на сайте СК РФ по Санкт-Петербургу.

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