Фанаты «Сан-Паулу» невероятным образом встретили Дани Алвеса

Переход защитника и капитана сборной Бразилии Дани Алвеса в «Сан-Паулу» вызвал фурор среди болельщиков клуба.
В Сан-Паулу 36-летнего футболиста встречали фанаты команды, устроившие файер-шоу и шумовую поддержку. Видео доступно на «Чемпионате».
2 августа было объявлено, что Алвес подписал с «Сан-Паулу» соглашение, рассчитанное до декабря 2022 года.
С 2017 по 2019 год Дани выступал за «Пари Сен-Жермен». Этим летом бразилец стал свободным агентом. В минувшем сезоне защитник на клубном уровне забил 3 гола и отдал 8 результативных передач в 32 встречах во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Алвесом интересовался его бывший клуб «Барселона», но каталонцы отказались от варианта с бразильцем. Также Алвес входил в сферу интересов «Интера» и «Манчестер Сити».
- 6 августа 2019
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