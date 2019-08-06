Фанаты «Сан-Паулу» невероятным образом встретили Дани Алвеса

Переход защитника и капитана сборной Бразилии Дани Алвеса в «Сан-Паулу» вызвал фурор среди болельщиков клуба.



В Сан-Паулу 36-летнего футболиста встречали фанаты команды, устроившие файер-шоу и шумовую поддержку. Видео доступно на «Чемпионате».

2 августа было объявлено, что Алвес подписал с «Сан-Паулу» соглашение, рассчитанное до декабря 2022 года.



С 2017 по 2019 год Дани выступал за «Пари Сен-Жермен». Этим летом бразилец стал свободным агентом. В минувшем сезоне защитник на клубном уровне забил 3 гола и отдал 8 результативных передач в 32 встречах во всех турнирах.



Ранее сообщалось, что Алвесом интересовался его бывший клуб «Барселона», но каталонцы отказались от варианта с бразильцем. Также Алвес входил в сферу интересов «Интера» и «Манчестер Сити».