«Арсенал» согласился отпустить Косельни в «Бордо» за € 5 млн

Французский защитник лондонского «Арсенала» Лоран Косельни, вероятно, продолжит карьеру на родине.
Как сообщает The Telegraph, следующим клубом 33-летнего футболиста может стать «Бордо». «Канониры» согласились отпустить игрока за £ 4,6 млн (€ 5 млн). Ожидается, что уже сегодня, 6 августа, Косельни пройдёт медицинский осмотр перед трансфером в стан французской команды, после чего сможет подписать контракт, условия которого он уже согласовал.
Ранее сообщалось, что в подписании Косельни также заинтересованы «Лион» и «Ренн».
Косельни защищает цвета «Арсенала» с 2010 года и за девять лет завоевал с «канонирами» три Кубка и два Суперкубка Англии. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2020 года. В минувшем сезоне французский защитник принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола, а также получил 1 жёлтую карточку.
- 6 августа 2019
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