Головин: сейчас отказал бы «Реалу» и «Барселоне»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал, что у него нет планов покидать свою команду в летнее межсезонье. Также хавбек отметил, что уже полностью освоился в стане монегасков.

«Был ли летом серьёзный интерес со стороны каких-нибудь клубов? Нет. Но если честно, даже если бы кто-нибудь хотел и обратился, то я бы отказал. Точно остался бы на сезон, не важно, кто бы звал — „Реал“ или „Барселона“. Так каждый год уходить, менять команды — мне так не нравится.



Сейчас уже чувствую себя своим здесь. Если честно, года хватит любому человеку. Даже мне. Русскому в Европе и меньше времени хватит, чтобы освоиться», — цитирует Головина ТАСС.

Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года. В прошлом сезоне российский игрок сыграл 35 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре передачи.