«Впредь буду играть осторожнее». Понсе извинился перед «Спартаком» за удаление

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе извинился перед болельщиками красно-белых за удаление в матче с московским «Динамо» за грубый фол против вратаря Антона Шунина.

«Хотел бы извиниться перед „Спартаком“, его болельщиками, игроками и тренерским штабом. Всеми членами семьи „Спартака“ за то, что своим удалением заставил товарищей сделать огромное усилие над собой в той игре. Им это удалось, за что я им безмерно благодарен. Моя манера игры такова, что действую в штрафной на скорости и на опережение, всегда стараюсь доигрывать эпизод до конца.

Однако, когда в том эпизоде Бакаев подал в штрафную, я пошёл на мяч и слишком поздно увидел вратаря «Динамо», поэтому не смог избежать столкновения. Никакого злого умысла с моей стороны не было, и я очень сожалею о случившемся. Ещё раз хочу извиниться перед всеми. На ошибках учатся, поэтому обещаю, что впредь буду играть осторожнее», — сказал Понсе в интервью клубного телевидения.