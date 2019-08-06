Туринский «Ювентус» на своём официальном сайте опубликовал фотографии резервного комплекта игровой формы на предстоящий сезон.



Экипировка выполнена в голубом цвете. При этом на верхней части футболки присутствует узор. Техническим спонсором «старой синьоры» является немецкая фирма adidas.

«Ювентус» представил резервную форму на сезон-2019/20. Она голубая Фото : Официальный сайт ФК «Ювентус»

С основной и выездной формой бьянконери на сезон-2019/20 можно ознакомиться здесь.



«Ювентус» в завершившемся сезоне в очередной раз стал чемпионом Италии, опередив ближайшего преследователя в лице «Наполи» на 11 очков. В Кубке страны «старая синьора» не сумела добиться успеха, проиграв «Аталанте» со счётом 0:3 и вылетев на стадии 1/4 финала. В Лиге чемпионов туринской команде также покорился лишь четвертьфинал, где сильнее оказался «Аякс» (1:1 и 1:2). Позднее амстердамцы вылетели в полуфинале турнира.