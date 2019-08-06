Головин рассказал, что один из игроков «Монако» может перейти в клуб РПЛ

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал, как оценил старт Российской Премьер-Лиги, и сообщил, что один из его партнёров собирался переехать в Россию.
«Меня удивили «Крылья». Нападающий Соболев хорошо проявил себя и стал лучшим игроком лиги месяца. «Зенит» стартовал как и ожидалось — все выигрывают плюс минус. Если честно, мне очень понравилась идея вручать после каждого матча статуэтку лучшему игроку.
Партнёры по команде спрашивают про чемпионат России, а один даже собирался в Россию. Не буду говорить кто, но он почти перешёл в РПЛ в это межсезонье. Может, ещё перейдёт, поэтому не буду говорить кто. Спрашивал про перелёты — я сказал, что по сравнению с Францией долгие, бывает и по четыре часа лететь… Интересуются, но 90 процентов отказываются из-за погоды», — цитирует Головина ТАСС.
- 6 августа 2019
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