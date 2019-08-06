Кто из спартаковских новичков выстрелит в этом сезоне?
«Спартак» в летнее трансферное окно серьёзно обновил свой состав. Столичный клуб покинули ряд футболистов, в то время как команду пополнили уже пять новых игроков (Йордан Ларссон, Резиуан Мирзов, Эсекьель Понсе, Гус Тиль и Андре Шюррле), а ещё двое футболистов вернулись из аренды (Джано и Зелимхан Бакаев).
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто из спартаковских новичков выстрелит в этом сезоне?
Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.
После четырёх туров подопечные Олега Кононова набрали пять очков и занимают в турнирной таблице Премьер-Лиги 11-е место.
Календарь матчей Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
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