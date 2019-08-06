«Ахмат» откажется от продажи пива на стадионе

В случае принятия закона, разрешающего продажу пива на стадионах, «Ахмат» откажется от реализации напитка на стадионе. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя Чечни при президенте и вице-президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров.
В июле в Госдуму был внесён законопроект, который разрешит продажу пива на стадионах. В пояснительной записке к нему авторы — депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев — напомнили, что пиво является важным атрибутом футбола, а его продажа принесёт серьёзные средства.
«У нас на стадионе пиво продаваться не будет, а другие клубы должны решать сами», — цитирует Айдемирова «РБК-Спорт».
Выражать недовольство по поводу продажи пива на других стадионах страны представители республики не будут.
«Что касается нас, то у себя на арене мы не допустим продажи пива. Это клубная позиция по данному вопросу», — подчеркнул Айдамиров.
- 6 августа 2019
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