Деспотович: попросил у судьи мяч, который забил «Ахмату», но он не отдал

Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович высказался о своём голе в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:2).



«Настроение у меня сейчас 50 на 50: с одной стороны, я счастлив за гол, но мы ведь проиграли. Как-то нам не хватает фарта. Мы пропустили гол, сравняли, а через пару минут нам опять забивают – это вообще катастрофа. Ничья была бы более справедливой.



Что касается гола, то я уже забивал похожие мячи за «Астану» и «Црвену Звезду», но это были товарищеские матчи. Вчера же был лучший гол в моей карьере, такой мяч можно забить только один раз в жизни. Когда была подача, я подумал, что мяч мне в голову не прилетит. Мне было неудобно, мяч вообще назад летел. Это просто голевое чувство, всё решалось за долю секунды. Думаю, это будет один из самых красивых голов РПЛ. Надеюсь, что его номинируют на премию Пушкаша. Весь мир сейчас смотрит мой гол, все про него пишут.



Забрал ли я мяч с собой? Нет, я попросил его у судьи, но он его не отдал», — сказал Деспотович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Видео доступно на канале РПЛ в RuTube.