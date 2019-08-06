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Экс-игрок «Ливерпуля»: «МЮ» заплатил за Магуайра в два раза больше его стоимости

Экс-игрок «Ливерпуля»: «МЮ» заплатил за Магуайра в два раза больше его стоимости
Футбол / Англия 0

Бывший футболист «Ливерпуля» Стэн Коллимор поделился мыслями о переходе защитника Гарри Магуайра из «Лестер Сити» в «Манчестер Юнайтед» за рекордные £ 80 млн (€ 87 млн).

«Юнайтед» наконец заполучил того, кого хотел, но они заплатили за него в два раза больше, чем он стоит на самом деле. Мне нравится Магуайр, я уважаю его, это отличный футболист, лидер в раздевалке. Но он не обладает тем же классом, что и ван Дейк. Если хочешь побеждать в Лиге чемпионов, то нужно покупать игроков вроде Вирджила.

Сумма трансфера Магуайра означает, что он затмевает ван Дейка, но своей игрой голландец оправдал каждый пенни из заплаченных за него £ 75 млн. Сейчас «Реалу», «Барселоне» или «ПСЖ» пришлось бы отдать за него £ 200 млн. Гарри ещё предстоит доказать, что его покупка – успех для «Юнайтед», — написал Коллимор в своей колонке в Mirror.

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