Экс-игрок «Ливерпуля»: «МЮ» заплатил за Магуайра в два раза больше его стоимости

Бывший футболист «Ливерпуля» Стэн Коллимор поделился мыслями о переходе защитника Гарри Магуайра из «Лестер Сити» в «Манчестер Юнайтед» за рекордные £ 80 млн (€ 87 млн).
«Юнайтед» наконец заполучил того, кого хотел, но они заплатили за него в два раза больше, чем он стоит на самом деле. Мне нравится Магуайр, я уважаю его, это отличный футболист, лидер в раздевалке. Но он не обладает тем же классом, что и ван Дейк. Если хочешь побеждать в Лиге чемпионов, то нужно покупать игроков вроде Вирджила.
Сумма трансфера Магуайра означает, что он затмевает ван Дейка, но своей игрой голландец оправдал каждый пенни из заплаченных за него £ 75 млн. Сейчас «Реалу», «Барселоне» или «ПСЖ» пришлось бы отдать за него £ 200 млн. Гарри ещё предстоит доказать, что его покупка – успех для «Юнайтед», — написал Коллимор в своей колонке в Mirror.
- 6 августа 2019
-
15:24
-
15:18
-
15:11
-
15:11
-
15:02
-
15:01
-
14:42
-
14:40
-
14:20
-
14:03
-
14:02
-
14:01
-
13:54
-
13:43
-
13:26
-
13:16
-
13:06
-
12:45
-
12:26
-
12:26
-
12:22
-
12:14
-
12:08
-
11:58
-
11:54
-
11:45
-
11:39
-
11:38
-
11:30
-
11:25
-
11:06
-
10:45
-
10:27
-
10:06
-
10:00