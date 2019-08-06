Деспотович: Акинфеев — это просто топ-человек, легенда футбола

Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович высказался о сейве вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в концовке матча команд во 2-м туре Российской Премьер-Лиги (1:2).



«Я пожал ему руку после того сейва. Сказал, что он огромный молодец. В таких моментах может выручить только топовый вратарь. Думаю, только Акинфеев мог спасти в такой ситуации, у других реакции бы не хватило. Остальные вратари подумали бы, что этот момент – без шансов для них, а Игорь спас команду.



Что касается обмена футболками, то мы договорились с ним ещё три месяца назад, когда выиграли 3:2. Но тогда они проиграли, он забыл, что мы договаривались обменяться футболками. А сейчас Игорь сам принёс мне майку перед игрой. Это просто топ-человек, легенда футбола», — сказал Деспотович в беседе с корреспондентом «Чемпиоаната» Максимом Пахомовым.

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