О. Иванов — о голе Деспотовича: первый раз такое вижу за всё моё время в футболе

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов после домашнего матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:1) отметил красивый гол в исполнении форварда «Оренбурга» Джордже Деспотовича.



«Игра показала, что одного гола недостаточно. Соперник забил фантастический гол. Наверное, первый раз такой гол вижу за всё моё время в футболе. Довлело над нами то, что предыдущие две встречи проиграли. Понимали, что нужно пройти этот этап, отсюда нервозность. Могли доводить дело до победы», — приводит слова Иванова пресс-служба грозненской команды.

Видео можно посмотреть на Rutube.

«Ахмат» набрал 6 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» (0) — на последнем, 16-м месте.