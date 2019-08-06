Наставник «Краснодара»: «Зенит» чем-то напоминает «Порту»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту».

«После матча с «Зенитом» команда в нормальном состоянии. Результат в Санкт-Петербурге считаю довольно хорошим. Сейчас команда готовится к предстоящему матчу с «Порту», город ждёт этой игры, все билеты раскуплены. Команда готова, насколько – мы увидим уже завтра. Что касается отсутствия Вандерсона в матче с «Зенитом», у него была небольшая температура, но сейчас всё хорошо. Он тренируется с командой, думаю, завтра он примет участие в матче.

Мы недовольны игрой в Санкт-Петербурге, мы довольны результатом. Были нюансы, которые нас не устроили, сейчас мы пытаемся исправить все эти недочёты. Мы понимаем, что «Порту» — сильная команда. Будем пытаться использовать свои сильные стороны, а они — свои. Чьи стороны окажутся лучше – увидим завтра. Сложно сказать, будет ли у нас преимущество завтра. Возможно, так как мы провели уже несколько матчей в чемпионате России.

Матч с «Порту» — это не тот матч, где можно менять свой стиль. Мы должны использовать только свои сильные стороны и навязывать противнику свою игру. На наш взгляд, «Зенит» чем-то напоминает «Порту» по манере ведения игры. Они быстро переходят в атаку, используя средние и длинные передачи. Матч был очень сложным, но это была хорошая репетиция», — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.