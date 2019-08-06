Ари: счастлив снова сыграть в Лиге чемпионов, это шанс достичь новых высот

Нападающий «Краснодара» Ари поделился мыслями о предстоящем противостоянии с «Порту» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.
«Всегда важно, чтобы тренер был на поле, но мы знаем, что у нас есть помощник тренера. Он всегда с нами во время тренировочного процесса, поэтому отсутствие Мурада Олеговича частично компенсировано. Мы всю неделю интенсивно готовимся к предстоящему матчу, завтра всё будет зависеть от нас и от того, как мы покажем себя на поле.
Я не смотрел матчи «Локомотива» с «Порту», но я и так знаю, что «Порту» – очень сильная команда. Мы знаем, что они всегда играют в Лиге чемпионов. Мы проведём первый матч дома, где нас будут поддерживать наши фанаты, и важно достичь хорошего результата уже завтра.
Для меня важно всегда быть на поле и помогать своей команде. Состав на завтрашний матч ещё не объявлен, но я всегда готов, я в полном расположении тренера. Я знаю, что все будут готовы к этому матчу, все знают наш стиль игры. Надеюсь, мы сможем показать на поле то, к чему готовились в течение недели.
Я счастлив, что могу ещё раз сыграть в Лиге чемпионов. Я говорил партнёрам по команде, что это большой и важный турнир. Это возможность достичь новых высот в своей карьере, так как каждый футболист мечтает выступать на таком уровне», — передаёт слова Ари корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
- 6 августа 2019
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