А. Егоров: судья посмотрел VAR и подтвердил, что «Зенит» забил гол без нарушений
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал момент во время матча 4-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» (1:1), когда в центре поля в борьбе за мяч упал Тонни де Вильена, после чего хозяева поля провели результативную атаку.
«На матче работал VAR, где путём коммуникации между арбитрами было выяснено, что нет нарушения в центре поля до гола. Арбитр ещё раз посмотрел VAR и подтвердил, что гол забит без нарушений», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Сине-бело-голубые, набрав 10 очков, возглавляют турнирную таблицу Премьер-Лиги, «Краснодар» (7) занимает пятое место.
Намли: почему, если в матче с «Зенитом» был VAR, его просто не использовали?
- 6 августа 2019
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