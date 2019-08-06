А. Егоров: судья посмотрел VAR и подтвердил, что «Зенит» забил гол без нарушений

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал момент во время матча 4-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» (1:1), когда в центре поля в борьбе за мяч упал Тонни де Вильена, после чего хозяева поля провели результативную атаку.



«На матче работал VAR, где путём коммуникации между арбитрами было выяснено, что нет нарушения в центре поля до гола. Арбитр ещё раз посмотрел VAR и подтвердил, что гол забит без нарушений», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Сине-бело-голубые, набрав 10 очков, возглавляют турнирную таблицу Премьер-Лиги, «Краснодар» (7) занимает пятое место.