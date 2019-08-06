А. Егоров: с моей работы на пенсию ещё никто не ушёл

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров ответил на вопрос, ощущает ли он на себе давление со стороны.



«С моей работы на пенсию ещё никто не ушёл. Я прекрасно понимал, какое давление меня ждёт. Если бы всё шло гладко и чисто, вопросов было бы меньше, но мы такая же команда, где идут разные процессы, кто-то хорошо игру провёл, кто-то плохо. Это всё рабочий процесс. Будем стараться, чтобы наша работа привлекала меньше внимания. После каждого тура мы собираемся в департаменте, смотрим все игры и рапорт», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Егоров занимает пост руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза с мая 2018 года.