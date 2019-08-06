Егоров: захват Жиго — пенальти, фол Понсе — красная карточка

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров высказался о работе арбитра Владислава Безбородова в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Динамо» (0:0), а также разобрал наиболее яркие моменты встречи.
«Эпизод с Жиго? Вообще хочу сказать, что этот матч очень хорошо провёл Безбородов. Со спины он не увидел этого захвата. Да, это одиннадцатиметровый.
По поводу Понсе – это та ситуация, где точно должна быть красная карточка. Хотел он или не хотел – это не дело арбитров. По факту это красная карточка, и арбитр её дал», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Напомним, на 34-й минуте дерби Понсе в борьбе за верховой мяч прямой ногой ударил в грудь вратаря Антона Шунина. Капитану бело-голубых потребовалась помощь медперсонала, но он смог продолжить игру.
- 6 августа 2019
-
15:24
-
15:18
-
15:11
-
15:11
-
15:02
-
15:01
-
14:42
-
14:40
-
14:20
-
14:03
-
14:02
-
14:01
-
13:54
-
13:43
-
13:26
-
13:16
-
13:06
-
12:45
-
12:26
-
12:26
-
12:22
-
12:14
-
12:08
-
11:58
-
11:54
-
11:45
-
11:39
-
11:38
-
11:30
-
11:25
-
11:06
-
10:45
-
10:27
-
10:06
-
10:00