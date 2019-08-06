Егоров: захват Жиго — пенальти, фол Понсе — красная карточка

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров высказался о работе арбитра Владислава Безбородова в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Динамо» (0:0), а также разобрал наиболее яркие моменты встречи.



«Эпизод с Жиго? Вообще хочу сказать, что этот матч очень хорошо провёл Безбородов. Со спины он не увидел этого захвата. Да, это одиннадцатиметровый.



По поводу Понсе – это та ситуация, где точно должна быть красная карточка. Хотел он или не хотел – это не дело арбитров. По факту это красная карточка, и арбитр её дал», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.



Напомним, на 34-й минуте дерби Понсе в борьбе за верховой мяч прямой ногой ударил в грудь вратаря Антона Шунина. Капитану бело-голубых потребовалась помощь медперсонала, но он смог продолжить игру.

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