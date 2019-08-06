Егоров: ассистенту Сухого снижена оценка за ошибку в матче «Сочи» — «Уфа»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитра Алексея Сухого и его ассистентов на матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» – «Уфа» (0:0).



«По матчу «Сочи» – «Уфа». На 18-й минуте ассистент ошибочно зафиксировал офсайд у игрока «Сочи», ему снижена оценка за матч. В этот момент там был фол и нужно было ставить пенальти. Главный арбитр встречи хотел это сделать, но получил подсказку от бокового.



Что касается спорного момента на 13-й минуте, то «Сочи» обратится в экспертную комиссию. Я считаю, что нарушения в штрафной не было и судья поступил верно, что продолжил игру. Таких моментов при угловых очень много», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Егоров: захват Жиго — пенальти, фол Понсе — красная карточка