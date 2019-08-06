КДК РФС разберёт инцидент между фанатами «Зенита» и ОМОНом

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин прокомментировал инцидент, случившийся 3 августа на «Газпром Арене». В перерыве матча «Зенит» — «Краснодар» произошло столкновение между болельщиками сине-бело-голубых и ОМОНом.



«По аналогии с событиями, которые прошли в Ростове, по мачту «Зенит» — «Краснодар» завершается проверка, о которой РПЛ заявила ранее. Собранные материалы будут переданы в КДК РФС. Комментировать произошедшее считаем преждевременным, дабы не оказывать давления. Мы уже завершаем скрупулёзную проверку. Что касается мер, начнём с того, что РПЛ не контролирует действия сотрудников правопорядка, это не в нашей компетенции. Согласно регламенту, организатор обязан назначить руководителя коррекционного штаба. Он организует всю деятельность по организации безопасности. Все решения должны приниматься только с его согласия. Единственное решение, которое может быть принято полицией без согласования, — это когда жизни и здоровью граждан угрожает опасность.



Заменить сотрудников правоохранительных органов на ЧОП? На сегодняшний день практически все матчи РПЛ проходят без участия полиции в чаше стадиона. Полиция должна находиться на входных группах. Более того, руководитель по безопасности клуба до матча обычно пишет письмо в МВД об оказании содействия. Если ему нужно усилиться, он всё это излагает в просьбе. Согласен, мы должны сами обеспечивать безопасность внутри стадиона. Всё к этому идёт, у нас уже уменьшилось число сотрудников полиции во время матча. Конечно, у нас с 90-х существует ещё мнение о том, что всем руководит и за всё отвечает полиция и они не могут переломить это в своей голове. В Ростове тоже к этому привыкли, и клубом были упущены бразды правления. И мы, и клуб проведём работу над ошибками», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

РПЛ выступила с заявлением относительно столкновения фанатов «Зенита» и ОМОНа