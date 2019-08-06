«Спартак» отправился в Швейцарию на матч с «Туном»

Московский «Спартак» в своём официальном «твиттере» сообщил о вылете команды в Швейцарию на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Матч «Тун» – «Спартак» состоится 8 августа на стадионе «Арена Тун» в Туне. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Главным арбитром матча назначен Ирфан Пельто, его ассистентами будут Сенад Ибрисимбегович и Давор Бельжо. Резервным рефери назначен Адмир Шехович.
Ответная встреча «Спартака» с «Туном» пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве 15 августа.
Накануне, 5 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьёвка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. В ходе мероприятия были определены возможные соперники московского «Спартака». В случае выхода в раунд плей-офф российская команда сыграет с победителем пары «Брондбю» (Дания) — «Брага» (Португалия).
- 6 августа 2019
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