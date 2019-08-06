«Дерби» объявил о предстоящем переходе Руни, он будет играющим тренером

«Дерби Каунти» на своём официальном сайте объявил о согласовании трансфера нападающего Уэйна Руни из «Ди-Си Юнайтед».
33-летний футболист присоединится к английскому клубу в январе 2020 года и подпишет контракт, рассчитанный на полтора сезона с опцией продления ещё на год. При этом форвард будет исполнять роль играющего тренера.
Руни является воспитанником «Эвертона». В 2004 году он перешёл в «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила € 37 млн. За манкунианцев он провёл 559 матчей во всех турнирах, в которых забил 253 гола и отдал 146 результативных передач. В 2017 году форвард вернулся в «Эвертон», а через год перебрался в американский клуб. Соглашение форварда с «Ди-Си Юнайтед» рассчитано до 31 декабря 2021 года.
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