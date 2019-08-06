Руни: очень рад возможности, которую мне предоставил «Дерби»

Нападающий «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни поделился эмоциями от своего предстоящего перехода в «Дерби Каунти», где он будет выполнять роль играющего тренера.



«Я очень рад возможности, которую мне предоставил «Дерби». С нетерпением жду работы с Филиппом Коку, его штабом и командой. Уверен, что смогу сделать серьёзный вклад в результаты клуба. Также я счастлив, что смогу начать тренерскую карьеру и работать как с основой, так и в академии «Дерби».



Хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить «Ди-Си Юнайтед», владельцев, руководство и болельщиков клуба. Работать с ними было здорово. Хочу, чтобы они знали, что я сделаю всё ради выхода команды в плей-офф MLS», — цитирует Руни пресс-служба «Дерби».



33-летний Руни является воспитанником «Эвертона». В 2004 году он перешёл в «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила € 37 млн. За манкунианцев он провёл 559 матчей во всех турнирах, в которых забил 253 гола и отдал 146 результативных передач. В 2017 году форвард вернулся в «Эвертон», а через год перебрался в американский клуб.



«Дерби» объявил о предстоящем переходе Руни, он будет играющим тренером