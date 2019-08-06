Руни: очень рад возможности, которую мне предоставил «Дерби»

Нападающий «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни поделился эмоциями от своего предстоящего перехода в «Дерби Каунти», где он будет выполнять роль играющего тренера.
«Я очень рад возможности, которую мне предоставил «Дерби». С нетерпением жду работы с Филиппом Коку, его штабом и командой. Уверен, что смогу сделать серьёзный вклад в результаты клуба. Также я счастлив, что смогу начать тренерскую карьеру и работать как с основой, так и в академии «Дерби».
Хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить «Ди-Си Юнайтед», владельцев, руководство и болельщиков клуба. Работать с ними было здорово. Хочу, чтобы они знали, что я сделаю всё ради выхода команды в плей-офф MLS», — цитирует Руни пресс-служба «Дерби».
33-летний Руни является воспитанником «Эвертона». В 2004 году он перешёл в «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила € 37 млн. За манкунианцев он провёл 559 матчей во всех турнирах, в которых забил 253 гола и отдал 146 результативных передач. В 2017 году форвард вернулся в «Эвертон», а через год перебрался в американский клуб.
- 6 августа 2019
-
16:50
-
16:47
-
16:33
-
16:25
-
16:21
-
16:18
-
16:07
-
16:07
-
15:45
-
15:29
-
15:24
-
15:18
-
15:11
-
15:11
-
15:02
-
15:01
-
14:42
-
14:40
-
14:20
-
14:03
-
14:02
-
14:01
-
13:54
-
13:43
-
13:26
-
13:16
-
13:06
-
12:45
-
12:26
-
12:26
-
12:22
-
12:14
-
12:08
-
11:58
-
11:54