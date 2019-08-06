Жардим хочет видеть Джеко в «Монако»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко может стать игроком «Монако», сообщает France Football.
По информации источника, в услугах 33-летнего боснийского футболиста заинтересован лично главный тренер «Монако» Леонарду Жардим. Ожидается, что Джеко может заменить в команде Радамеля Фалькао, чьё будущее в настоящий момент остаётся неизвестным.
Ранее сообщалось, что миланский «Интер» предложил «Роме» за Джеко € 13 млн плюс € 2 млн в виде бонусов. В римском клубе намерены выручить от продажи боснийского игрока не менее € 20 млн.
Джеко выступает за «Рому» с 2015 года. В минувшем сезоне босниец принял участие в 33 матчах итальянского национального чемпионата, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.
- 6 августа 2019
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