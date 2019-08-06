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Источник: «Динамо» заинтересовано в услугах полузащитника сборной Туниса

Источник: «Динамо» заинтересовано в услугах полузащитника сборной Туниса
Футбол / РПЛ 0

«Динамо» заинтересовано в услугах полузащитника «Дижона» Наима Слити, сообщает L'Equipe. По информации источника, московский клуб пока не сделал конкретного предложения «Дижону» по трансферу 27-летнего футболиста.

Слити выступает в составе «Дижона» с 2017 года. В минувшем сезоне тунисский полузащитник принял участие в 35 матчах французской Лиги 1, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Также Слити выступал в составе таких команд, как «Седан», «Париж», «Ред Стар» и «Лилль».

С 2016 года Слити является игроком национальной команды Туниса. Хавбек вместе со сборной принял участие в Кубке африканских наций—2019. В матче 1/4 финала турнира с Мадагаскаром (3:0) Слити забил гол и помог своей команде выйти в полуфинал.

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