Источник: «Динамо» заинтересовано в услугах полузащитника сборной Туниса

«Динамо» заинтересовано в услугах полузащитника «Дижона» Наима Слити, сообщает L'Equipe. По информации источника, московский клуб пока не сделал конкретного предложения «Дижону» по трансферу 27-летнего футболиста.



Слити выступает в составе «Дижона» с 2017 года. В минувшем сезоне тунисский полузащитник принял участие в 35 матчах французской Лиги 1, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Также Слити выступал в составе таких команд, как «Седан», «Париж», «Ред Стар» и «Лилль».



С 2016 года Слити является игроком национальной команды Туниса. Хавбек вместе со сборной принял участие в Кубке африканских наций—2019. В матче 1/4 финала турнира с Мадагаскаром (3:0) Слити забил гол и помог своей команде выйти в полуфинал.