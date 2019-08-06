Агент Володько прокомментировал возможный переход игрока в голландский «Витесс»

Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника тульского «Арсенала» Максима Володько, прокомментировал возможный переход игрока в «Витесс».
«На сегодняшний день Максим Володько — игрок тульского «Арсенала». Он будет делать всё, чтобы «Арсенал» в чемпионате России выступал как можно лучше. Ему всё нравится в Туле. Но что будет завтра – никто не знает», — сказал Мижигурскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В минувшем сезоне Володько провёл в составе «Арсенала» два матча в РПЛ. Ранее белорусский игрок выступал за БАТЭ. «Витесс» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов по итогам сезона-2018/19. Напомним, главным тренером команды из Арнема в настоящий момент является российский специалист Леонид Слуцкий.
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