Дуглас Сантос: в Санкт-Петербурге поразило то, насколько здесь всё большое

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился первыми впечатлениями от российского футбола и жизни в Санкт-Петербурге.

«Первый матч мы провели в Петербурге, и это особенный момент для меня. Всё было новым, и поначалу я немного нервничал, но, увидев поддержку, которую нам оказывал полный стадион, почувствовал себя как дома. Здесь везде доброжелательная обстановка, много улыбок вокруг. Люди приятные и уравновешенные. Футбол меня тоже порадовал, российские команды стараются атаковать. Рад, что у меня получилось сразу влиться в игру и помочь «Зениту».

Мне приятно, что Аршавин назвал меня лучшим на поле в первых двух матчах, но надо помнить, что я играю не один и все достижения — это достижения команды. Надеюсь и дальше быть полезным, потому что я приехал сюда не отбывать номер. Как и все зенитовцы, я мечтаю о титулах, а они основаны на хороших матчах, в которых команда набирает очки.



В Санкт-Петербурге поразило то, насколько здесь всё большое. Огромный город, широченные улицы. Дома, которые мне показывали, когда я искал жильё, тоже большие. Я люблю пространство, поэтому огромные размеры всего, что здесь есть, не могли меня не впечатлить», — приводит слова Дугласа официальный сайт клуба.