ЦСКА предложили приобрести форварда «Эвертона» Боласье
Как стало известно «Чемпионату» из источников, близких к «Эвертону», ЦСКА предложили подписать контракт с нападающим мерсисайдского клуба Янником Боласье. В настоящий момент «армейцы» раздумывают над предложением.
С января 2019 года Боласье выступает на правах аренды за «Андерлехт». В минувшем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 16 матчах чемпионата Бельгии, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Также Боласье выступал за такие команды, как «Бристоль Сити», «Кристал Пэлас», «Астон Виллу» и другие клубы.
Боласье является игроком национальной команды ДР Конго с 2013 года. В 2015 году нападающий вместе со сборной завоевал бронзовые медали Кубка африканских наций, проходившего в Экваториальной Гвинее.
- 6 августа 2019
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