Тиль обратился к фанатам «Спартака» на русском языке

Новичок «Спартака» голландский полузащитник Гус Тиль на русском языке обратился к болельщикам московского клуб, пообещав радовать их своей игрой.

«Я очень рад быть частью великого клуба «Спартак». Знаю, что это клуб с богатой историей и самобытными болельщиками! Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы радовать вас своей игрой. Вперёд, красно-белые!», — написал Тиль в своём «инстаграме».

Ранее сообщалось, что Тиль обошёлся «Спартаку» в € 18 млн. Футболист подписал с российским клубом контракт на четыре года.

Голландец родился в Замбии в 1997 году, где в то время работал его отец. Хавбек обучался в академии «АЗ Алкмар» с 13 лет. В составе голландского клуба 21-летний Тиль принял участие в 96 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 28 забитых мячей, а также отдал 12 результативных передач. 26 марта 2018 года футболист дебютировал за сборную Нидерландов в товарищеском матче со сборной Португалии (3:0).