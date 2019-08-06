Перейра: говорили с Зе Луишем о «Краснодаре», «Порту» готов к тяжёлой игре

Полузащитник «Порту» Данилу Перейра поделился ожиданиями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром».



«Мы хотим пройти этот раунд и принимать участие в групповом этапе Лиги чемпионов. У нас огромные амбиции и сложный соперник. «Краснодар» играет в хороший футбол, но мы знаем и их слабые стороны. Во время предсезонной подготовки мы отрабатывали многие моменты, чтобы подготовиться к этому сопернику.



Мы ещё не сыграли ни одного официального матча, но все матчи, которые мы провели во время предсезонной подготовки, очень помогли нам. Завтра наш первый официальный матч, но нет причин для беспокойства, мы готовы.



«Порту» — это великий клуб, который всегда играет в Лиге чемпионов, и он должен быть фаворитом. Но «Краснодар» нужно уважать. У этой команды хороший состав, неплохой старт в чемпионате. Я думаю, что, несмотря на отсутствие опыта в этом турнире, «Краснодар» будет сложным соперником для нас.



Мы говорили о «Краснодаре» с Зе Луишем. Этот игрок провёл много матчей в России, он хорошо знает эту команду. «Краснодар» старается играть в красивый футбол с владением мяча и всегда использует свободное пространство. Это команда, против которой тяжело играть, но мы готовы к этому», — передаёт слова Перейры корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.