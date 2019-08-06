Консейсау: «Порту» заслуживает того, чтобы быть в групповом этапе Лиги чемпионов

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром».

«Очевидно, что для команды всегда лучше, когда тренер находится рядом и контролирует игру. Тренер «Краснодара» также будет отсутствовать, мы в одинаковом положении. Я верю в свой тренерский штаб, поэтому здесь нет никаких проблем.



У нас много амбиций, мы не выиграли чемпионат, поэтому мы должны взять на себя ответственность и пройти эту квалификацию. «Порту» должен быть там, где он этого заслуживает, а именно — на групповом этапе Лиги чемпионов. Нам будет тяжело играть с «Краснодаром». Они хорошо показали себя в Лиге Европы в прошлом сезоне и хорошо начали этот сезон. Мы обсуждали многие моменты во время предсезонной подготовки, в частности новые приобретения «Краснодара».



Наша команда полностью готова к предстоящему матчу. Уже после жеребьёвки мы знали, что «Краснодар» стартовал в чемпионате. У нас было много матчей с хорошими соперниками во время предсезонной подготовки. Я считаю, что в нашей подготовке нет особой разницы. Мы выберем хороший состав на игру и покажем всё, на что мы способны.



Португальская пресса писала, что нам повезло с жеребьёвкой? Я редко читаю прессу. И я уже говорил насчёт фаворитов. Когда прозвучит стартовый свисток — не будет никаких фаворитов. На поле может произойти что угодно, в истории бывало многое, и завтрашний матч также войдёт в историю футбола.



В футболе всегда случаются изменения, и с каждым разом их всё больше. Конечно, мы всегда хотим быть сильнее, чем были вчера. Очевидно, что сложно сохранить команду такой, какая она есть, такова структура футбола. Некоторых игроков не было в прошлом году, но мы высоко оцениваем новых игроков. Я считаю, они принесут пользу нашей команде», — передаёт слова Консейсау корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.