«Млада Болеслав»: Комличенко готовится к матчу, несмотря на интерес «Локомотива»

Пресс-служба «Млады Болеслав» прокомментировала информацию о том, что российский нападающий команды Николай Комличенко близок к переходу в московский «Локомотив».
«Руководству ФК «Млада Болеслав» известно об интересе к Комличенко со стороны нескольких европейских клубов, в том числе «Локомотива». Поскольку переговоры о возможном трансфере игрока всё ещё продолжаются, ФК „Млада Болеслав“ не будет комментировать данную информацию.
Николай Комличенко вместе с командой готовится к матчу 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со «Стяуа», который состоится 8 августа», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте чешского клуба.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» согласовал трансфер Комличенко. Сделка может быть оформлена до конца недели.
- 6 августа 2019
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