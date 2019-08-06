Шалимов: странно, но у «Краснодара» выше шансы пройти дальше, чем у «Спартака»

Бывший игрок московского «Спартака» и экс-наставник «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о шансах «быков» и красно-белых на выход в групповой этап Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Краснодар» давно шёл к Лиге чемпионов. Клуб испытывает проблемы в плане игры, пришло очень много новых игроков, почти половина команды поменялась по сравнению с прошлым годом. На это есть причины: травмы Классона и Газинского, уход Перейры и Каборе. На их место пришли очень квалифицированные ребята. Селекция «Краснодара» последних лет показывает, что в иностранцах клуб практически не ошибается. «Краснодар» никогда не тратил столько денег на трансферную политику. Это всё связано с тем, что Галицкий очень хочет попасть в группу Лиги чемпионов. Это основная задача на данный момент.



Пока, конечно, у «Краснодара» нет той игры, к которой мы привыкли, но на это нужно время. Уверен, «Краснодар» ещё вернёт свою игру. Что касается «Порту», они ведь тоже не попали напрямую в группу Лиги чемпионов. Это говорит о том, что там не всё в порядке. Плюсом для «Краснодара» также является тот факт, что у нас чемпионат начался, а в Португалии ещё нет. Будет тяжело, но у «Краснодара» хорошие шансы пройти. Это не тот «Порту», который мы видели в своё время.



Важно, что первая игра у «Краснодара» проходит дома при полном стадионе, болельщики будут поддерживать, гнать вперёд. «Краснодару» нужно не пропустить — это важнейший момент. Хотелось бы, чтобы в Порту наш клуб устраивала ничья.



Шансы «Спартака» в мачте с «Туном»? Швейцарский чемпионат достаточно ровный. Соперник непростой, учитывая нынешнее состояние «Спартака». В составе большие перемены, мы не видим игру, которую хотят видеть болельщики. Пусть это прозвучит странно, но, на мой взгляд, у «Краснодара» выше шансы пройти дальше, чем у «Спартака», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.